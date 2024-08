Medien: Reus-Wechsel zu LA Galaxy fix

Ex-DFB-Nationalspieler Marco Reus hat laut einem Bericht von ESPN einen Vertrag beim MLS-Club Los Angeles Galaxy unterzeichnet.

Demzufolge wird Galaxy den Wechsel wahrscheinlich am Donnerstag bekannt geben. Der 35-Jährige wäre damit der vorerst letzte in einer Reihe von Fußballstars, die den Spätherbst der Karriere in die amerikanische Liga wechseln. Zu dieser Liste gehören auch Lionel Messi, Jordi Alba und Luis Suarez von Inter Miami sowie Olivier Giroud von Los Angeles FC.

Reus trug wesentlich dazu bei, dass Borussia Dortmund 2017 und 2021 den DFB-Pokal gewann. Der Offensivmann hat 48 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritten und dabei 15 Tore erzielt. L.A. Galaxy liegt in der Western Conference der Major League Soccer aktuell auf dem ersten Platz.

