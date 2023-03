Medien: Salzburg-Profi weckt Interesse von Barcelona

Bahnt sich eine Transfer-Sensation an? Laut einem Bericht der spanischen Zeitung Sport soll der spanische Tabellenführer FC Barcelona ein Auge auf Salzburg-Verteidiger Amar Dedic geworfen haben.

Die Katalanen sind laut dem Bericht aktuell auf der Suche nach einer langfristigen Option für die Rechtsverteidiger-Position und haben bei ihren Überlegungen auch den 20-jährigen Dedic im Visier. Mehrere Barca-Scouts sollen dem Verteidiger in dieser Saison bereits auf die Füße geschaut haben. Besonders bei seinen Einsätzen in der Champions League dürfte Dedic überzeugt haben.

Ein Problem könnte allerdings die Ablösesumme sein. Dedic hat seinen Vertrag in Salzburg erst im Jänner langfristig bis 2027 verlängert, der Marktwert des bosnischen Nationalspielers liegt bei etwa zehn Millionen Euro. Es ist durchaus fraglich, ob die finanziell weiterhin angeschlagenen Katalanen eine Ablösesumme in diesem Bereich für Dedic zahlen würden. Barcelona ist auch nicht der einzige Klub, dem ein Interesse an Dedic nachgesagt wird. Laut dem Bericht sollen neben Barcelona auch Arsenal und Milan an dem Verteidiger dran sein.

(Red.) / Bild: GEPA