Medien: Stöger-Rückkehr nach Köln wird konkreter

Eine Rückkehr von Peter Stöger zum deutschen Bundesligisten 1. FC Köln könnte näherrücken. Wie die “Bild”-Zeitung am Donnerstag berichtete, steht am Wochenende in Wien ein Treffen zwischen dem Noch-Austria-Coach und dem Kölner Sport-Geschäftsführer Horst Heldt auf dem Programm.

Stöger war von 2013 bis 2017 beim FC engagiert, sein Vertrag bei der Austria läuft mit Saisonende aus. Bei den abstiegsbedrohten Kölnern coacht Friedhelm Funkel nur bis Saisonende.

Noch am vergangenen Wochenende hatte Stöger bei “Sky” über eine mögliche Rückkehr nach Köln gesagt: “Es hat sich niemand bei mit gemeldet.”

