Medien: Szoboszlai-Abgang nach Deutschland?

via Sky Sport Austria

Verlässt Dominik Szoboszlai den FC Red Bull Salzburg im Winter? Laut der deutschen “Sport Bild” soll der 20-Jährige im Jänner zu Partnerklub RB Leipzig wechseln.

Trotz der engen Beziehung zu den Salzburgern, muss der deutsche Bundesligist wohl tief in die Tasche greifen. Für den Youngster verlangt man „20 Millionen Euro plus Nachschlag und Weiterver­kaufsbeteiligung“, heißt es. Szoboszlai hätte bei Red Bull Salzburg noch einen Vertrag bis 2022. Der ungarische Nationalspieler gilt aktuell als der teuerste Akteur in der tipico Bundesliga.

Es wäre kein ungewöhnlicher Weg. Doch Szoboszlai hat mit seinen Leistungen auch einige andere Top-Clubs auf sich aufmerksam gemacht. Atletico Madrid, Arsenal oder Tottenham sollen nur wenige von den Interessenten sein.



(Quelle: Sport Bild)

Beitragsbild: GEPA