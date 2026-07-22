Medien: Van Bommel kurz vor Belgien-Engagement

Bayerns ehemaliger Kapitän Mark van Bommel soll einem Medienbericht zufolge Nationaltrainer von Belgien werden.

Der 49 Jahre alte Niederländer soll bei den Roten Teufeln einen Vertrag bis zur EM 2028 unterschreiben, wie die belgische Zeitung Nieuwsblad berichtet. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst weder vom Verband noch von van Bommel. Der Vertrag soll zeitnah unterschrieben werden.

Van Bommel spielte von 2006 bis 2011 für den deutschen Rekordmeister und wurde bei den Münchnern zu einem der Führungsspieler in der Zeit des Umbruchs. Als Trainer arbeitete der frühere Mittelfeldspieler für die PSV Eindhoven, den VfL Wolfsburg sowie Royal Antwerpen. Seit Sommer 2024 war van Bommel vereinslos.

Sein größter Erfolg an der Seitenlinie ist der Gewinn des belgischen Doubles mit Royal Antwerpen. In der deutschen Öffentlichkeit machte van Bommel vor allem mit einem Wechselfehler Schlagzeilen. Weil der Trainer in Runde eins des DFB-Pokals im August 2021 sechs- statt fünfmal gewechselt hatte, wurde Preußen Münster im Nachhinein der Sieg zugesprochen. Van Bommels Amtszeit in Wolfsburg endete wenige Monate später.