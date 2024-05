Medien: Wimmer bei der Wiener Austria vor dem Aus

Bei der Wiener Austria steht Trainer Michael Wimmer vor dem Aus. Das berichtet die „Krone“ am Sonntagabend.

Der 43-jährige Deutsche hat dem Bericht zu Folge bei der 0:4-Niederlage gegen den Wolfsberger AC zum letzten Mal auf der Trainerbank der Violetten gesessen.

Für das letzte Saisonspiel am kommenden Samstag gegen Blau-Weiß Linz soll vorerst Co-Trainer Christian Wegleitner an der Seitenlinie stehen. Eine Lösung für das Europacup-Playoff sowie für die kommende Saison ist derzeit noch nicht in Sicht.

0:4-Pleite gegen den WAC – Die Highlights:

(Red.)/Beitragsbild: GEPA