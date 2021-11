Medienbericht: Barca wohl mit City-Star einig

Wie sowohl die Marca als auch die Mundo Deportivo übereinstimmend berichten, zeigt der FC Barcelona Interesse an Ferran Torres von Manchester City. Barca ist trotz der kritischen finanziellen Lage, in der sich der Klub befindet, auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive. Es soll sogar schon eine Einigung zwischen Spieler und Verein erzielt worden sein.

Den Berichten zufolge ist Pep Guardiola bereit den Spieler gehen zu lassen, sollte eine Einigung zwischen den Vereinen erzielt werden. Verantwortliche des FC Barcelona sind offenbar bereits nach Manchester gereist, um die Gespräche aufzunehmen. Die Verhandlungen dürften jedoch nicht einfach werden, da für Barcelona aufgrund der schlechten Finanzlage wohl nur eine Leihe samt Kaufoption in Frage kommt.

Torres hat in Manchester auf seiner Position mit starker Konkurrenz zu kämpfen. In der Premier League kam der 21-Jährige in dieser Saison erst vier Mal zum Einsatz. In Barcelona hat man dem spanischen Nationalspieler eine wichtige Rolle versprochen. Der Spieler soll seinem Verein bereits seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben.

(skysport.de)

Bild: Imago