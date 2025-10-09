Medienbericht: Florucz-Coach soll Hütter-Nachfolger in Monaco werden

Bei der AS Monaco deutet sich – wie bereits in den vergangenen Tagen berichtet – ein Trainerwechsel an.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano steht der Klub kurz davor, Sébastien Pocognoli als neuen Cheftrainer zu verpflichten. Der Belgier soll demnach Adi Hütter ersetzen.

Pocognoli steht aktuell bei Union Saint-Gilloise unter Vertrag, wo auch ÖFB-Legionär Raul Florucz spielt. Mit dem belgischen Überraschungsteam feierte der 38-Jährige zuletzt große Erfolge – nun winkt der nächste Karriereschritt.

Die offizielle Trennung von Hütter steht indes weiterhin aus.

Hütter seit 2023 in Monaco

Angesichts der sportlichen Situation der Monegassen mutet die Debatte um den 55-jährigen Hütter ein wenig grotesk an. Der Club aus dem Fürstentum liegt nach sieben Runden nur drei Punkte hinter Tabellenführer Paris Saint-Germain auf Rang fünf. Zuletzt gab es jedoch in drei Partien keinen Sieg, darunter ein 2:2 gegen Manchester City in der Champions League. Dort ging zuvor der Auftakt beim FC Brügge 1:4 verloren. Hütter, der seit Juli 2023 in Monaco ist, hatte seinen Vertrag zu Beginn des Jahres bis 2027 verlängert. In der vergangenen Saison wurde Monaco Meisterschafts-Dritter.

