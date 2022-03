Medienbericht: Kalajdzic offenbar vor Abgang aus Stuttgart

via

Angreifer Sasa Kalajdzic könnte im Sommer den VfB Stuttgart verlassen. Das meldet der kicker. Laut des Fachblatts liegen Gespräche zwischen den Parteien im Hinblick auf eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags auf Eis. Die Zeichen stünden sogar auf Abschied, heißt es weiter.

Und die ersten Interessenten stehen wohl auch schon Schlange. So sollen neben den Tottenham Hotspur auch West Ham United und die AS Roma ein Auge auf den ÖFB-Teamstürmer geworfen haben. Diese Klubs waren bereits vor der langwierigen Schulterverletzung von Kalajdzic am Angreifer dran. Doch diesmal könnte es tatsächlich mit einem Transfer klappen, denn der VfB kann wohl nur noch im kommenden Sommer eine größere Ablösesumme generieren.

