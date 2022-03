Medienbericht: Kalajdzic wird nicht in Stuttgart verlängern

via

Sasa Kalajdzic hat laut Informationen des „kicker“ eine Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart ausgeschlagen. Daher wird der ÖFB-Legionär den deutschen Klub im Sommer aller Voraussicht nach verlassen.

Der 24-Jährige soll ein „sehr gutes Angebot“ von den Stuttgartern erhalten haben, der Angreifer will sich jedoch nicht über 2023 hinaus an den Verein binden. Mit Borussia Dortmund ist ein Liga-Konkurrent des VfB an Kalajdzic interessiert, ein Wechsel nach Italien oder England soll auch im Raum stehen.

