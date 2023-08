Medienbericht: Malone vor Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga

Maurice Malone könnte in Kürze in die ADMIRAL Bundesliga zurückkehren. Der 22-jährige Angreifer vom FC Augsburg steht laut Informationen von „Sport1“ vor einem Wechsel zum SK Sturm Graz.

Demnach könnte der Deutsche etwa 1,8 Millionen Euro kosten. In der Spielzeit 2022/23 war Malone von Augsburg an den Wolfsberger AC verliehen. Für den WAC traf er in 26 Bundesligaspielen achtmal und steuerte neun Vorlagen bei.

Malone stammt aus der Jugend des FC Augsburg, beim deutschen Bundesligisten konnte er sich allerdings nie durchsetzen. Vor seiner Leihe ins Lavanttal war der Stürmer bereits an Wehen Wiesbaden und Heidenheim verliehen.

Beim SK Sturm wäre Malone eine weitere Option im Angriff. Die „Blackies“ haben im bisherigen Transfersommer die beiden Stürmer Emanuel Emegha (Racing Straßbourg) und Christoph Lang (TSV Hartberg / Leihe) abgegeben und dafür Szymon Wlodarczyk (Gornik Zabrze) verpflichtet sowie Leon Grgic aus der zweiten Mannschaft hochgezogen.

(Red.)

Bild: Imago