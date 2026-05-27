Medienbericht: Rangnick-Treffen mit Milan in Wien

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich laut einem Bericht der italienischen Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ am Dienstag in Wien mit Verantwortlichen des AC Milan getroffen. Demnach seien Clubbesitzer Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimovic angereist, um mit dem Deutschen zu sprechen. Rangnick hat seinen nach der WM in Nordamerika auslaufenden Vertrag beim ÖFB bisher nicht verlängert, obwohl in den vergangenen Monaten stets von guten Gesprächen berichtet worden war.

Milan hatte sich bereits 2020 um Rangnick bemüht – damals vergeblich. Sechs Jahre später soll der 67-Jährige für eine Doppelrolle als Trainer und Manager infrage kommen, der auch Einfluss auf Transferentscheidungen hätte. Rangnick gilt laut „Gazzetta“ (Mittwoch-Ausgabe) als Alternative zum bisherigen Bournemouth-Trainer Andoni Iraola aus Spanien, mit dem die Mailänder ebenfalls Kontakt aufgenommen haben sollen. Rangnick hatte im Mai 2022 beim ÖFB angeheuert, unmittelbar davor war er als Berater und Interimscoach bei Manchester United tätig.

Nach einer verkorksten Saison hatte sich Milan zu Wochenbeginn von seiner gesamten sportlichen Führung getrennt. Neben Trainer Massimiliano Allegri haben nach der verpassten Qualifikation für die Champions League auch Sportdirektor Igli Tare, der bisherige CEO Giorgio Furlani und der Technische Direktor Geoffrey Moncada den Club verlassen. RedBird Capital Partners, die US-Investmentfirma von Cardinale, ist seit Sommer 2022 Mehrheitseigentümer des Traditionsvereins.

(APA)

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