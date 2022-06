Medienbericht: Real plant offenbar Haaland-Deal

Real Madrid hatte in diesem Transfersommer sowohl bei Kylian Mbappe als auch bei Erling Haaland das Nachsehen. Die Königlichen verfolgen beim Norweger aber offenbar schon einen anderen Plan.

Einem Bericht der in Madrid ansässigen Sportzeitung „AS“ zufolge will Real im Sommer 2024 einen neuen Anlauf beim Ex-Dortmunder starten. Dann nämlich soll eine bestimmte Ausstiegsklausel greifen. Nach As-Informationen liegt diese in besagtem Jahr bei 150 Millionen Euro.

Tatsächlich würde eine Haaland-Verpflichtung in zwei Jahren für Real deutlich mehr Sinn als im aktuellen Transferfenster ergeben.

Benzema-Ersatz?

Denn 2024 könnte ein Abschied von Karim Benzema Thema werden. Der 34-Jährige hat aktuell noch ein Jahr Vertrag, dass Real nach den jüngsten Glanzleistungen des Franzosen aber noch einmal verlängern möchte, scheint jedoch gesichert. 2024 könnte dann ein fließender Übergang von Benzema zu Haaland Konflikte vermeiden, die zwangsläufig auftreten würden, wenn sich zwei Superstars im Sturm um einen Platz streiten.

