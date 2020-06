Medienbericht: Sane-Wechsel zu Bayern endlich fix – Vertrag bis 2025

via

Nach fast einjähriger Hängepartie ist der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City zum deutschen Meister Bayern München offenbar perfekt.

Dies berichtete die “Bild-Zeitung” am Dienstagabend unter Berufung auf “Informationen aus dem Guardiola-Umfeld”. Demnach soll der 24-Jährige bei den Bayern einen Fünfjahresvertrag bis 2025 erhalten, die Ablösesumme mit weniger als 50 Millionen Euro geringer als erwartet ausfallen.

Bereits seit einem Jahr arbeiten die Bayern an der Verpflichtung des Außenstürmers, im vergangenen Sommer stand eine Ablöse von über 100 Millionen Euro im Raum. Da sich Sane aber Anfang August 2019 einen Kreuzbandriss zuzog, zerschlug sich eine Verpflichtung zunächst. Am 22. Juni feierte Sane beim 5:0 gegen den FC Burnley sein Comeback in der Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola.

Sane dürfte damit wohl zum zweitteuersten Einkauf der Bundesliga-Geschichte werden. Nur sein künftiger Vereinskollege Lucas Hernandez war bei seinem Wechsel im Vorjahr zu den Bayern mit rund 80 Millionen Euro (deutlich) teurer. Mit dem FCB soll sich Sane schon länger einig gewesen sein, zuletzt ging es um die Details zwischen den beiden Klubs.

Bislang haben die Bayern Torwart Alexander Nübel (Schalke) als Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt, die Verpflichtung von Abwehrjuwel Tanguy Kouassi (Paris St. Germain) steht kurz bevor.

