Medienbericht: Sucic in England heiß begehrt

Luka Sucic vom FC Red Bull Salzburg hat offenbar das Interesse von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp auf sich gezogen. Das berichtet die „Sportbild“.

Der 19-jährige soll das Mittelfeld der „Reds“ verjüngen. Jordan Henderson und Thiago sind bereits über 30, alle anderen Leistungsträger ebenfalls älter als 28. Sucic soll demnach perfekt ins Anforderungsprofil von Liverpool passen, da der Kroate sowohl im defensiven, als auch im zentralen und offensiven Mittelfeld einsetzbar ist.

Sucic absolvierte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 37 Spiele für Salzburg und kann zehn Scorerpunkte (sieben Tore, drei Assists) vorweisen. Der Vertrag des Talents läuft beim Meister noch bis Sommer 2025. In den vergangenen Wochen und Monaten ist Sucic außerdem mit dem AC Milan und Juventus Turin in Verbindung gebracht worden.

