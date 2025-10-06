Medienberichte: Hütter in Monaco vor dem Aus

Die AS Monaco soll Berichten zufolge einen Nachfolger für seinen in die Kritik geratenen Trainer Adi Hütter suchen.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano befasst sich der Fußballclub aus der französischen Ligue 1 mit Alternativen für den Vorarlberger. „Adi Hütter könnte während der Länderspielpause entlassen werden“, schrieb der Italiener via soziale Medien. Zuletzt hatte auch die Zeitung „L’Équipe“ berichtet, dass der Club nach dem 2:2 im Derby gegen Nizza den Markt sondiere.

Das französische Blatt schrieb, dass die Suche nach einem Nachfolger weit fortgeschritten sei und es sich dabei um Ex-Dortmund-Coach Edin Terzic handeln könnte. Demnach soll die Personalie im Verein Chefsache sein und ein Vollzug könnte bereits in den nächsten Tagen stattfinden.

Seit 2023 in Monaco

Angesichts der sportlichen Situation der Monegassen mutet die Debatte um den 55-jährigen Hütter ein wenig grotesk an. Der Club aus dem Fürstentum liegt nach sieben Runden nur drei Punkte hinter Tabellenführer Paris Saint-Germain auf Rang fünf. Zuletzt gab es jedoch in drei Partien keinen Sieg, darunter ein 2:2 gegen Manchester City in der Champions League. Dort ging zuvor der Auftakt beim FC Brügge 1:4 verloren. Hütter, der seit Juli 2023 in Monaco ist, hatte seinen Vertrag zu Beginn des Jahres bis 2027 verlängert. In der vergangenen Saison wurde Monaco Meisterschafts-Dritter.

