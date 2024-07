Austria bestätigt Prelec-Leihe

Der FK Austria Wien bestätigt die leihweise Verpflichtung des ehemaligen WSG-Tirol-Torjägers Nik Prelec – inklusive Kaufoption.

Der 23-jährige Slowene kommt vom italienischen Erstligisten Cagliari Calcio. In der vergangen Saison kehrte er als Leihspieler zur WSG Tirol zurück. Für die Wattener spielte Prelec auch schon im Frühjahr 2022. In 45 Bundesligaspielen für die WSG erzielte der Stürmer 14 Tore.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano soll die Kaufoption bis zu zwei Millionen Euro betragen. Gleichzeitig soll Prelec auch einen neuen Vertrag bei Cagliari bis 2027 unterschrieben haben.

Nik Prelec: „Ich kenne die Austria schon lange, da ich schon im Alter von 16 Jahren in Gesprächen war, hierher zu kommen – damals haben wir uns dann für den Weg nach Italien entschieden. Ich habe sehr gute Eindrücke vom Klub gewonnen: Jetzt in den Gesprächen mit den Verantwortlichen, aber auch schon vorher als Gegner mit der WSG Tirol, die Stimmung der Austria-Fans im Stadion war immer außergewöhnlich. Ich möchte dem Team helfen und so viele Tore wie möglich schießen.“

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Nik Prelec ist ein klassischer Mittelstürmer, der bei WSG Tirol seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Er bringt eine zusätzliche Facette in unser Offensivspiel, wir sind überzeugt, dass er uns verstärken wird. Sollte er so einschlagen, wie wir es uns erhoffen, haben wir uns die Möglichkeit gesichert, ihn dauerhaft an die Austria zu binden.“

Artikelbild: GEPA