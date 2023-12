Medizincheck absolviert! Eintracht-Coup mit van de Beek vor Abschluss

Der nächste Schritt ist getan. Eintracht Frankfurt nähert sich seinem Coup. Donny van de Beek hat den Medizincheck erfolgreich absolviert.

Zwischen Eintracht Frankfurt und Manchester United müssen jetzt noch ein paar kleine Details geklärt werden. Die offizielle Verkündung ist noch in dieser Woche geplant.

Der United-Star soll per Leihe im Winter für ein halbes Jahr zur Eintracht kommen und eine Kaufoption in Höhe von circa zehn Millionen Euro in seinem Vertrag verankert haben.

Frankfurts Trainer Toppmöller plant den flexibel einsetzbaren van de Beek, an dem auch der spanische Tabellenführer FC Girona interessiert war, auf der 6, der 8 und der 10 ein.

(skysport.de) / Bild: Imago