Medizincheck absolviert: Sturm leiht Arsenal-Goalie

Der SK Sturm hat die Leihe von Arsenal-Torhüter Arthur Okonkwo wohl fixiert. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat der 21-Jährige bereits den Medizincheck absolviert und alle notwendigen Dokumente unterschrieben.

Die Steirer haben den Transfer noch nicht offiziell bestätigt. Okonkwo war in der Herbstsaison an Crewe Alexandra in die vierte englische Liga ausgeliehen, wo er in 26 wettbewerbsübergreifenden Saisonspielen bereits zehn Mal den Kasten sauber hielt.

Bei Arsenal hat der junge Goalie noch einen Vertrag bis 2024. Es bleibt abzuwarten, ob er die aktuelle Nummer eins Jörg Siebenhandl in der Frühlingssaison auf die Bank verdrängen kann.

Signed, confirmed. Arsenal third GK Arthur Okonkwo leaves Crewe to join Austrian Bundesliga side Sturm Graz on loan until the end of the season 🔴🤝🏻 #AFC

Deal has been completed today after medical tests. pic.twitter.com/4dqxXMa23P

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2023