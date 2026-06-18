Medizincheck bestanden: Bayern-Deal vor Abschluss

Der Transfer von Ismael Saibari zum FC Bayern München nimmt konkrete Formen an. Der Offensivspieler hat seinen Medizincheck nach Sky Sport Informationen bei der WM im Camp der marokkanischen Nationalmannschaft in New Jersey erfolgreich bestanden.

Die digitale Unterschrift unter den Vertrag bis 2031 wird aktuell vorbereitet. Nach der Weltmeisterschaft soll Saibari den Vertrag dann auch physisch unterschreiben.

Noch keine Einigung mit Brown

Die Ablösesumme für den 25-jährigen Offensivspieler liegt bei 52 bis 55 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Parallel laufen weitere Transfergespräche beim FC Bayern. Bei Nathaniel Brown gibt es aber bislang noch keine Einigung.

Mit Ismael Saibari verstärkt sich der FC Bayern gezielt für die Offensive. Der flexible Angreifer bringt Tempo, Technik und Torgefahr mit.

Die Verpflichtung passt zur strategischen Neuausrichtung des Kaders. Bayern will jünger, dynamischer und international breiter aufgestellt sein.