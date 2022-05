Medizincheck & Unterschrift: Adeyemi in Dortmund gelandet

via

via Sky Sport Austria

Nach Sky Informationen wird der Transfer von Karim Adeyemi zum BVB heute in Dortmund finalisiert. Bereits heute Morgen gegen 11 Uhr hat Sky Karim Adeyemi exklusiv am Dortmunder Flughafen erwischt, als er per Privatflug aus München angereist ist.

Von Red Bull Salzburg wurde der Stürmer für die Finalisierung des Deals freigestellt. Nach der Landung ging es zum Medizincheck und dann zur Vertragsunterschrift. Wie bereits vor drei Wochen exklusiv berichtet, wird Adeyemi einen fünf Jahresvertrag bei Borussia Dortmund unterschreiben. Wie im Transfer Update letzte Woche berichtet befindet sich in dem Schriftstück keine Ausstiegsklausel.

Artikelbild: GEPA