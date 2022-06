Medizincheck & Vorstellung: FC Bayern bereitet Mané-Präsentation vor

Der FC Bayern hat auf dem Transfermarkt erfolgreich zugeschlagen. Noch ist der Wechsel von Sadio Mane aber nicht offiziell.

Der deutsche Rekordmeister verpflichtet seinen Wunschspieler Sadio Mane. Am Freitag einigten sich die Münchner mit dem Liverpool auf eine Ablösesumme von knapp unter 40 Millionen Euro inklusive Boni. Mit dem Senegalesen selbst waren sich die Bayern ohnehin längst einig. Er wird einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Noch ist der Transfer aber nicht offiziell. Denn der Medizincheck steht noch aus. Diesen soll Mane nach Sky Informationen aller Voraussicht nach am kommenden Dienstag absolvieren. Am Mittwoch könnte der 30-Jährige dann als Bayern-Neuzugang der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Dies soll in größerem Rahmen über die Bühne gehen. Aktuell gibt es beim Rekordmeister Überlegungen, Mane in der Allianz Arena vorzustellen.

Zehn Jahre, zehn Meisterschaften: Bayern bringt Sondertrikot raus

Zehn Deutsche Meisterschaften in den vergangenen zehn Jahren wollen honoriert werden. Dafür haben sich die Münchner nun ein besonderes Trikot designen lassen.

So mancher Fan wird sie vielleicht schon zu Hause im Schrank hängen haben, die zehn Heimtrikots des FC Bayern der vergangenen zehn Jahre. Wenn nicht, dann besteht nun die Chance mit einem Trikot quasi alle auf einen Schlag zu bekommen. Denn der FC Bayern begibt sich mit einem Sondertrikot auf eine Zeitreise in die vergangene Dekade.

Ein neues Patchwork-Trikot, das aktuell nur für Mitglieder im Vorverkauf zur Verfügung steht, ist aus den zehn verschiedenen Designs der Meisterjahre zusammengestellt, dabei ist von jedem der vergangenen Trikots ein kleines Stück zu sehen. Im Nacken ist ein „X“, die römische Zahl für zehn, aufgedruckt.

Unklar ist, ob die Bayern damit auch in einem Spiel der kommenden Saison auflaufen werden. In der Vergangenheit spielten die Münchner öfters mal in Sondertrikots, sei es in einem Umwelttrikot, in einem Oktoberfest-Trikot oder in einem Trikot designt von US-Star Pharell Williams.

Die Bayern-Aktion scheint bei den Fans gut anzukommen, wenige Minuten nachdem die Mitglieder die Info-Mail erhalten hatten, waren alle Größen bereits am Samstagmorgen ausverkauft.

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.