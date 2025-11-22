Medizinischer Notfall in Köln: Eintracht-Fan fällt aus Oberrang

Ein Fan von Eintracht Frankfurt ist während der Begegnung in der Deutschen Bundesliga beim 1. FC Köln (4:3) aus dem Oberrang des Gästeblocks gefallen. Das bestätigte die SGE im Anschluss an die Partie.

Die Person sei „mit dem Krankenwagen abtransportiert“ worden, über den Gesundheitszustand machte der Verein zunächst keine näheren Angaben.

Bereits vor dem Spielende hatte der Kölner Stadionsprecher per Durchsage mitgeteilt, dass es einen medizinischen Notfall gebe. Zudem stellte der Anhang der Eintracht in der Schlussphase den Support ein.

Die SGE gewann dank der Treffer von Arthur Theate (39.), Mahmoud Dahoud (45.+6) und Jonathan Burkardt (60., 63.) in Köln. Für den Aufsteiger erzielten Jakub Kaminski (4.), Marius Bülter (83.) und Luca Waldschmidt (90.+4) die Treffer.

(SID) / Artikelbild: Imago