Medvedev nach Fünf-Satz-Krimi im Halbfinale

Der zweimalige Finalist Daniil Medvedev ist nach einem Kraftakt über fünf Sätze ins Halbfinale der Australian Open eingezogen.

Der Weltranglistendritte aus Russland rang in seinem 100. Grand-Slam-Match am Mittwoch den an Position neun gesetzten Polen Hubert Hurkacz in rund vier Stunden Spielzeit mit 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 nieder und erreichte zum dritten Mal in seiner Karriere die Vorschlussrunde in Melbourne.

„Ich bin richtig zerstört jetzt. Ich bin glücklich, dass ich durchgekommen bin“, sagte der 27-Jährige, der 2021 und 2022 das Finale am Yarra River verloren hatte: „Ich liebes dieses Turnier, auch wenn ich schon schwere Momente hatte.“ Im Halbfinale trifft Medwedew, der seinen zweiten Major-Titel anstrebt, auf den Hamburger Alexander Zverev oder den spanischen Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz.

Jastremska im Damen-Halbfinale