Medwedew bei US Open mühelos im Viertelfinale

Vorjahresfinalist Daniil Medwedew zeigt sich bei den US Open der Tennisprofis weiter in bestechender Form.

Der 24-jährige Russe gewann am Montag (Ortszeit) in New York sein Achtelfinale gegen Frances Tiafoe aus den USA mit 6:4,6:1,6:0 und erreichte damit mühelos das Viertelfinale. Dort trifft er am Mittwoch auf seinen Landsmann Andrej Rubljow.

Für Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin war hingegen im Achtelfinale Endstation. Die US-Amerikanerin musste sich am Montag der Belgierin Elise Mertens klar mit 3:6,3:6 geschlagen geben. Mertens steht damit wie im Vorjahr in Flushing Meadows im Viertelfinale.

(APA)

Beitragsbild: Getty Images