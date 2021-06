Medwedew gewinnt Mallorca-Titel – Oswald verpasst Doppel-Triumph

via

Der Vorarlberger Philipp Oswald hat den Turniersieg im Doppel des ATP-Rasenturniers auf Mallorca verpasst.

Mit seinem neuseeländischen Partner Marcus Daniell unterlag er bei diesem Wimbledon-Vorbereitungsevent dem Duo Simone Bolelli/Maximo Gonzalez am Samstag im Halbfinale 1:6,5:7. Der Italiener und der Mexikaner sind damit Turniersieger, da Novak Djokovic/Carlos Gomez-Herrera (SRB/ESP-WC) nach ihrem gewonnenen Halbfinale w.o. gegeben hatten.

Den Einzel-Titel der Mallorca Championships holte sich später der topgesetzte Daniil Medwedew. Der Russe untermauerte seine Chancen vor dem dritten Grand-Slam-Turnier ab Montag in Wimbledon mit seinem ersten Titel auf Rasen überhaupt. Medwedew holte nach zehn Hartplatz-ATP-Erfolgen nun erstmals den Siegerscheck auf Gras mit einem glatten 6:4,6:2 über den US-amerikanischen Rasenspezialisten Sam Querrey. Letzterer hatte 2017 in Wimbledon das Halbfinale, 2016 und 2019 das Viertelfinale erreicht.

Titel auch für Kerber & Ostapenko

In den Einzel-Endspielen auf der Frauen-Tour feierte Angelique Kerber (4) in Bad Homburg einen 6:3,6:2-Heimsieg gegen die Tschechin Katerina Siniakova. Es ist Kerbers 13. Titelgewinn bzw. ihr erster seit dem im Wimbledon 2018. In Eastbourne wiederum erreichte Jelena Ostapenko ihren insgesamt vierten Titel, im Finale gab die Lettin der Estin Anett Kontaveit mit 6:3,6:3 das Nachsehen.

