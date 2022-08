Medwedew im Cincinnati-Viertelfinale – Rublew & Swiatek gescheitert

Der Tennis-Weltranglistenerste Daniil Medwedew hat beim ATP-Turnier in Cincinnati das Viertelfinale erreicht. Im Achtelfinale bezwang der 26-Jährige den Kanadier Denis Shapovalov in zwei Sätzen mit 7:5, 7:5 und trifft in der Runde der letzten Acht auf den US-Amerikaner Taylor Fritz.

Zuletzt war Medwedew in Montreal vor gut einer Woche bereits in der zweiten Runde am Australier Nick Kyrgios gescheitert. Beim Rasenklassiker in Wimbledon hatte der US-Open-Champion aufgrund der Sanktionen gegen russische Profis nicht aufschlagen dürfen, beim vierten Grand Slam des Jahres in New York (ab 29. August) zählt der Titelverteidiger aber wieder zu den Favoriten.

Einen erneuten Dämpfer musste hingegen die Weltranglistenerste der Frauen hinnehmen. Die Polin Iga Swiatek ist beim WTA-Turnier in Cincinnati bereits im Achtelfinale ausgeschieden, sie unterlag der US-Amerikanerin Madison Keys klar in zwei Sätzen mit 3:6, 4:6. Nach dem Viertelfinal-Aus in Toronto vor einer Woche ist es der nächste Rückschlag für die Topfavoritin der US Open.

Rekordpreisgeld bei US Open

Die US Open der Tennisprofis schütten in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld in Höhe von mehr als 60 Millionen US-Dollar (rund 58,95 Mio. Euro) an die teilnehmenden Sportler aus. Das gaben die Veranstalter des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres (29. August bis 11. September) am Donnerstag bekannt. Im vergangenen Jahr lag das Gesamtpreisgeld bei 57,5 Mio. Dollar. Die Einzel-Sieger bei den Frauen und Männern erhalten jeweils 2,6 Mio. Dollar, die Finalisten die Hälfte.

Die Sieger im Doppel-Bewerb kassieren als Team 688.000 Dollar.

