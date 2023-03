Medwedew kämpft in Miami um schon fünftes Saison-Finale

via

Daniil Medwedew hat am Donnerstag beim Masters-1000-Turnier in Miami den Lauf des US-Qualifikanten Christopher Eubanks beendet. Der als Nummer vier gesetzte Russe siegte mit 6:3,7:5 und steht damit nach dem Italiener Jannik Sinner (am Vortag) ebenfalls im Halbfinale. Medwedew trifft nun auf seinen Landsmann Karen Chatschanow, der den Argentinier Francisco Cerundolo 6:3, 6:2 besiegte.

Für Medwedew geht es um die Fortsetzung einer imposanten Serie, denn erreicht er auch im Sunshine State Florida das Endspiel, dann ist es schon sein fünftes in Folge. Der 27-Jährige hält in diesem Jahr bei 28:3-Siegen und hat von den vergangenen 23 Matches 22 gewonnen. Nach Rotterdam, Doha und Dubai sowie dem Finale in Indian Wells hofft er auf seine vierte Trophäe 2023.

(APA) / Bild: Imago