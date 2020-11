Medwedew mit “weißer Weste” im Halbfinale bei den ATP Finals

Daniil Medwedew hat am Freitagabend den Reigen der Gruppenspiele bei den mit 5,7 Mio. Dollar dotierten Tennis-ATP-Finals mit einem Sieg beendet. Er behielt mit einem 6:3,6:3-Erfolg über Masters-Debütant Diego Schwartzman (ARG) als einziger Einzelspieler die “weiße Weste”.

Medwedew hatte im Vorjahr sein Debüt in London verpatzt und war mit 0:3-Niederlagen ausgeschieden, nun ist er mit 3:0-Siegen und ohne Satzverlust weiter. Dieses Jahr ist Schwartzman ein siegloser Debütant.

Zwei Halbfinal-Kracher am Samstag

Im Halbfinale, für das er sich in der Gruppe "Tokio 1970" schon zuvor qualifiziert hatte, misst sich der Russe nun mit dem 20-fachen Major-Sieger Rafael Nadal. Dieses wird am Samstag in der Night Session (nicht vor 21.00 Uhr) ausgetragen.

Davor wird der erste Finalist zwischen Österreichs "Sportler des Jahres" Dominic Thiem und dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic (SRB) ermittelt (nicht vor 15.00 Uhr).

