Mega-Deal perfekt! United holt Mbeumo

Der englische Premier-League-Klub Manchester United hat Stürmer Bryan Mbeumo von Brentford um umgerechnet knapp über 75 Millionen Euro verpflichtet.

Damit ist Mbeumo aktuell hinter Florian Wirtz (Leverkusen zu Liverpool) der zweitteuerste Transfer in diesem Sommer. Zuvor verpflichteten die Red Devils bereits Matheus Cunha für 74,2 Millionen Euro. Aufgrund von Boni könnten für Mbeumo weitere sieben Millionen Euro fällig werden.

„Als ich erfuhr, dass die Möglichkeit bestand, zu Manchester United zu wechseln, musste ich die Gelegenheit nutzen, um für den Verein meiner Träume zu unterschreiben“, wurde Mbeumo in einer Mitteilung zitiert. Der Angreifer hat einen Vertrag bis 2030, mit einer Option auf ein weiteres Jahr, unterschrieben.

Den 25-jährige Profi aus Kamerun stand für den FC Brentford in sechs Spielzeiten 242 mal auf dem Feld. Dabei erzielte der Offensivspieler 70 Tore und bereitete 51 weitere vor. In der Vorsaison war der kamerunische Nationalspieler nach Mohamed Salah (FC Liverpool) und Alexander Isak (Newcastle United) mit insgesamt 20 Toren sowie acht Vorlagen der drittbeste Scorer der Premier League gewesen. Sein Können wird er jedoch weiterhin nur in England zeigen – United hat sich für keinen europäischen Wettbewerb qualifiziert.

(APA/skysport.de/SID) / Bild: Imago