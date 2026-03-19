Mega-Deal um Köln-Juwel wird konkret

Nach Sky Sport Informationen machen Klubs aus der Premier League Ernst – insbesondere Brighton & Hove Albion um Coach Fabian Hürzeler.

Zwischen der El-Mala-Seite und den „Seagulls“ gab es mehrfach Gespräche, insbesondere Hürzeler macht sich für einen Transfer stark. Der Tabellenzwölfte der Premier League bietet eine spannende Perspektive und möchte on top Said El Malas Bruder Malek mit nach England lotsen. Der 20-jährige Mittelstürmer wäre zunächst für die U21 eingeplant.

Spannend: Brighton wollte El Mala schon im vergangenen Sommer holen, bevor er sein erstes Profi-Spiel gemacht hatte. Bislang hat der Hürzeler-Klub vier Angebote abgegeben, sind allerdings immer bei Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler (hat El Mala geholt) abgeblitzt.

Eine konkrete Zusage von der Spielerseite an Brighton gibt es nicht, wenngleich es der Verein ist, der am meisten pusht und derzeit die attraktivste Offerte bietet. Auch die Kölner wissen nichts von einer vermeintlichen Zusage El Malas. Der Spieler lässt sich inzwischen von seiner Familie vertreten. Die El Malas gründeten zuletzt eine Vermögensgesellschaft. Die Eltern haben den Vorsitz, Said und Malek sind mit drin. Zudem werden sie nach Sky Sport Informationen von zwei Anwälten mit vertreten.

Auch Newcastle und Chelsea dran

Der Effzeh hofft auf das ganz große Geld. Nach Sky Sport Informationen sind neben Brighton auch Newcastle United und der FC Chelsea dran – El Mala könnte also durchaus in ein noch höheres Regal greifen. Beim 1. FC Köln geht man davon aus, dass es noch zu einem richtigen Wettbieten kommt. Neben den England-Klubs sind auch Teams aus Saudi-Arabien dran. Unter 40 Millionen Euro ist der Effzeh nicht im Ansatz gesprächsbereit – mit dieser Summe würde er Anthony Modeste (ca. 35 Millionen Euro) als Rekordtransfer ablösen.

Am Donnerstag wurde El Mala nicht von Bundestrainer Julian Nagelmann in den DFB-Kader berufen. Der 19-Jährige fährt erst einmal zur U21, seine WM-Chancen sinken. Klar ist: El Mala muss erst unangefochtener Stammspieler in Köln sein, um seinen Traum von der Weltmeisterschaft doch noch realisieren zu können. In der laufenden Saison absolvierte das Offensiv-Juwel 28 Pflichtspiele, kam häufig aber nur von der Bank zum Einsatz. Insgesamt erzielte El Mala neun Tore und bereitete vier weitere vor.

Sein Vertrag ist noch bis 2030 gültig. Ein vorzeitiger Abschied scheint aber nahezu beschlossen. Ein Pluspunkt für Köln: Mit Tim Steidten (von Juli 2023 bis Februar 2025 Technischer Direktor bei West Ham) hat Kessler einen echten England-Experten dazugeholt, der über ein großes internationales Netzwerk verfügt.

Im Sommer sollen die beiden El Mala zu richtig viel Geld machen.

(skysport.de – Patrick Berger und Nico Ditter) Foto: Imago