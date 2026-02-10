Unglaublicher Fehlschuss! Chelsea-Star vergibt Last-Minute-Sieg

Chelsea-Star Cole Palmer ist beim 2:2 der „Blues“ gegen Leeds United zur tragischen Figur geworden. In der Nachspielzeit vergab der Offensivkünstler die Mega-Chance zum Siegtreffer für Chelsea.

Nach einer Hereingabe von Moises Caicedo traf Palmer aus gut einem Meter das Tor nicht und beförderte den Ball aus kürzester Distanz tatsächlich über die Latte. Palmer, seine Mitspieler und Trainer Liam Rosenior schlugen vor blankem Entsetzen die Hände vors Gesicht.

Chelsea verspielte beim 2:2 (1:0) gegen Aufsteiger Leeds United eine Zwei-Tore-Führung und damit auch den fünften Sieg in Serie. Joao Pedro (24.) und Palmer per Elfmeter (58.) hatten Chelsea in Führung gebracht. Lukas Nmecha ebenfalls per Starfstoß (67.) und der Ex-Salzburger Noah Okafor (73.) konnte für Leeds ausgleichen.

Blankes Entsetzen! Der Palmer-Fehlschuss im Video

Newcastle bezwingt Tottenham

Besser lief der Abend für Newcastle United, das bei Tottenham Hotspur einen enorm wichtigen 2:1-Sieg im Kampf um die europäischen Plätze holte.

Erfolgreich für die „Magpies“ waren Malick Thiaw (45.+5) und Jacob Ramsey (68.). Archie Gray (64.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Dank des ersten Siegs seit fünf Spielen sprang Newcastle auf den zehnten Platz, Tottenham hingegen belegt nur den 16. Rang.

ÖFB-Teamspieler Kevin Danso fehlte bei Tottenham weiterhin mit einer Verletzung.

HIGHLIGHTS | Tottenham Hotspur – Newcastle United

Bild: Imago