Mega-Forderung! Muss Tah bei der Klub-WM zusehen?

Die Bayern haben mit Jonathan Tah den zweiten Sommer-Transfer nach Tom Bischof eingetütet – dennoch bleibt eine Frage weiter offen: Können sich die Münchner mit Bayer 04 einigen, damit der Innenverteidiger schon bei der Klub-WM spielen darf?

Nach Sky-Informationen ist die Leverkusener Ablöseforderung für Tah aus Bayern-Sicht absurd. Ursprünglich hat die erste Preisvorstellung bis zu sieben Millionen Euro betragen. Aktuell spricht man über ein Volumen von drei bis vier Millionen Euro.

Die Münchner gehen aktuell nicht davon aus, dass er zu Beginn der Klub-WM am Start ist. Der Deal wackelt, der deutsche Rekordmeister ist skeptisch. Es wird aber weiter an einer Lösung gearbeitet.

Tah hat bei den Bayern einen Vierjahresvertrag bis 2029 unterschrieben, wird dort Stand jetzt ab dem 1. Juli mit der Rückennummer Vier auflaufen können. Sein Vertrag in Leverkusen läuft am 30. Juni aus. In der Folge müssten die Münchner eine Ablöse bezahlen, um ihn schon zum Start der Klub-WM am 15. Juni in Cincinnati gegen Auckland City dabei haben zu können.

Erst im Viertelfinale dabei?

Der DFB-Star (35 Länderspiele) absolvierte insgesamt 402 Pflichtspiele (18 Tore und 13 Vorlagen) für die Werkself, gewann dort 2024 das Double unter Trainer Xabi Alonso.

Nach zehn Jahren bei Bayer 04 hat sich der 29-Jährige für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister entschieden. Die Frage ist: Ab wann darf er wirklich spielen? Zum aktuellen Stand würde Tah erst ab dem Viertelfinale der Klub-WM eingesetzt werden können.

Er würde damit die Gruppenspiele gegen Auckland City, Boca Juniors und Benfica sowie das mögliche Achtelfinale verpassen.

(Florian Plettenberg & Nico Ditter / skysport.de)

Bild: Imago