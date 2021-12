Mega-Prämie winkt: Rangnick soll Haaland zu ManUnited locken

Rangnick Uniteds-Geheimwaffe bei Haaland

Mit der Ralf Rangnick auf der Trainerbank will der englische Rekordmeister zunächst die aktuelle sportliche Misere in den Griff bekommen. Der Fußball-Professor hat in seiner Laufbahn seine Trainer-Qualitäten unter anderem bei der TSG 1899 Hoffenheim, RB Leipzig und dem FC Schalke 04 unter Beweis gestellt.

Klar ist jedoch, dass Rangnick nur als Übergangslösung geholt wurde. Nach der Saison will Manchester dann einen Coach mit großem Namen holen, Wunschkandidat Nummer eins ist PSG-Trainer Mauricio Pochettino. Rangnick hat daher einen Anschlussvertrag als Berater über zwei Jahre erhalten.

Und in dieser Funktion soll der 63-Jährige dann auch direkt tätig werden. United wollte Haaland bereits zu seiner Zeit bei Red Bull Salzburg verpflichten. Das hat bekanntlich nicht geklappt. Nun wollen die Nordengländer einen weiteren Versuch beim 21-Jährigen starten. Rangnick soll dabei laut der Sport Bild Uniteds Geheimwaffe sein.

Rangnick hat exzellente Kontakte zu Haaland

Der gebürtige Württemberger pflegt exzellente Kontakte zu Haalands Vater Alf-Inge sowie Berater Mino Raiola. In seiner Zeit als Sportmanager von Red Bull hatte Rangnick vor zwei Jahren versucht, Haaland nach Leipzig zu holen. Obwohl die Gespräche gut verliefen und Rangnick mit seiner Expertise überzeugte, entschied sich der Norweger für den BVB. Wohl auch, weil Rangnick alsbald Red Bull verließ.

Die Zukunft Haalands, der in Dortmund voll einschlug und in seinen bisherigen 50 Bundesligaspielen 50 Tore erzielte, ist trotz seines bis 2024 weiterhin offen. Der Torjäger hat sich noch nicht offiziell zum BVB bekannt. Immer wieder kommen Gerüchte über einen möglichen Wechsel des norwegischen Nationalspielers auf, die europäischen Topvereine stehen Schlange. Haaland soll in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro besitzen.