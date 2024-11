Mega-Vertrag winkt: Die Situation im Haaland-Poker

Die Gespräche zwischen Erling Haaland und Manchester City gehen weiter, ein endgültiges Ergebnis lässt jedoch auf sich warten. Bereits mehrere Verhandlungsrunden wurden absolviert, wobei insbesondere die Rabiola-Erbin Rafaela Pimenta, als harte Verhandlerin gilt. Dennoch herrscht Optimismus auf beiden Seiten.

Nach Sky-Infos möchte Haaland vorerst in Manchester bleiben, bevor er einen möglichen nächsten Karriereschritt wagt. Sein aktueller Vertrag bei den Citizens läuft noch bis 2027. Am Gehalt dürfte eine Einigung nicht scheitern: City ist bereit, den norwegischen Torjäger mit einem Mega-Vertrag von rund 30 Millionen Euro jährlich zum Bestverdiener in England zu machen. Derzeit verdient Haaland, wie Kevin De Bruyne, etwa 25 Millionen Euro pro Jahr.

Knackpunkt: Haaland will Ausstiegsklausel

Knackpunkt der Verhandlungen ist eine mögliche Ausstiegsklausel. Haaland selbst träumt langfristig von einer Station in Spanien. Real Madrid oder der FC Barcelona stehen dabei hoch im Kurs.

(skysport.de) / Bild: Imago