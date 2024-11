„Erfahrung“ für Kader: Reiter kündigt Salzburg-Kursänderung an

Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter hält den Ball in der aktuellen Schwächephase des Bundesliga-Krösus (das Duell gegen den GAK HEUTE ab 16:15 Uhr live bei Sky – streame die Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass!) flach, kündigt auf dem Weg zur „Evolution“ des ehemaligen Serienchampions aber eine Kursänderung an.

„Wir müssen uns von diesem Dogma, extrem jung zu sein, ein Stück weit verabschieden und nach und nach Erfahrung in den Kader zuführen“, forderte Reiter vor dem heutigen Bundesliga-Duell. Gegenüber Sky wird sich der Salzburg-Funktionär in einem Exklusiv-Interview im Rahmen der heutigen Bundesliga-Spiele ausführlich zur anstehenden Reform sowie der aktuellen Situation beim langjährigen Serienmeister äußern.

Salzburg werde weiterhin in erster Linie junge Spieler entwickeln, betonte Reiter. In der Bundesliga liegen die Salzburger mit zwei Spielen weniger als die Konkurrenz auf Platz fünf, für Enttäuschungen sorgte bisher vor allem die Performance in der Champions League mit null Punkten aus drei Spielen gegen Sparta Prag (0:3), Stade Brest (0:4) und Dinamo Zagreb (0:2).

(APA/Red.).

Beitragsbild: GEPA.