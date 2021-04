Mehr Teams, mehr Spiele: Neuer Modus der ICE Hockey League fixiert

Die neue Saison in der bet-at-home ICE Hockey League startet am 17. September 2021 – das wurde bei einer Videokonferenz, an der auch die drei neuen Liga-Teilnehmer HK SŽ Olimpija Ljubljana, der HC Pustertal und der HC Orli Znojmo erstmals teilnahmen, am Freitag beschlossen. Zudem wird die Spielzeit 2021/22 mit einem neuen Modus ausgetragen.

Die Saison 2021/22 in der bet-at-home ICE Hockey League beginnt am Freitag, den 17. September 2021. Der Grunddurchgang wird in zwei Hin- und Rückrunden zu je 52 Partien pro Team ausgetragen. Das bedeutet 26 fixe Heimspiele pro Team und somit zumindest eines mehr als in der abgelaufenen Spielzeit. Somit spielen alle 14 Mannschaften in insgesamt 364 Partien viermal gegeneinander. Es wird an den Regelspieltagen Dienstag, Freitag und Sonntag festgehalten.

Während es vom Saisonstart bis Anfang Februar einen einheitlichen Rahmenterminplan gibt, wurden in Hinblick auf die Olympischen Spiele zwei Szenarien entwickelt, um eine größtmögliche Planungssicherheit herzustellen. Je nachdem, ob sich eine an der bet-at-home ICE Hockey League teilnehmende Nation für die Titelkämpfe qualifiziert, könnten Spiele vor oder nach der Länderspielpause (7. bis 13. Februar) abgehalten werden. Der Grunddurchgang wird entweder Ende Februar oder Anfang März beendet.

Erstmals Pre-Playoffs

Die Teams auf den Rängen eins bis sechs nach 52 Spieltagen qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn bestreiten im Modus „best-of-3“ die Pre-Playoffs, wobei sich der Siebtplatzierte aussuchen kann, ob er gegen den Neunten oder Zehnten antreten will. Die Gewinner der beiden Serien komplettieren das Teilnehmerfeld für das Viertelfinale.

Die Viertelfinal-Paarungen werden weiterhin in einem Playoff-Pick festgelegt. Dabei wählen die Top-3-Teams nach dem Grunddurchgang ihren Gegner aus. Der Vierte steht nicht zur Auswahl und trifft auf jene Mannschaft, die im Pick nicht gewählt wurde.

Ab Viertelfinale “best-of-7”

Sowohl das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale werden im Modus „best-of-7“ ausgespielt. Jene Mannschaft, welche als erste vier Siege errungen hat, ist eine Runde weiter.

Die detaillierte Kaderregelung für die Saison 2021/22 wird zeitnahe in einem Workshop erarbeitet und bei einer außerordentlichen Generalversammlung festgelegt.

Quelle: ICE Hockey League/ Bild: GEPA