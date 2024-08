Sky Sport überträgt auch 2024/25 alle 306 Partien der 2. Deutschen Bundesliga live, 272 davon exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz

Torsten Mattuschka, Sören Gonther und Neuzugang Simon Terodde analysieren die 2. Deutsche Bundesliga / Nele Schenker, Yannick Erkenbrecher, Stefan Hempel, Hartmut von Kameke, Thomas Wagner und Max Zielke führen durch die Live-Übertragungen

Mit Sky Q sind an jedem Spieltag das Topspiel am Samstagabend auch in UHD/HDR verfügbar

Streame die Spiele mit dem Sky X-Traumpass

Highlights des 1. Spieltags der Saison 2024/25 sind die Partien zwischen dem KSC und dem 1. FC Nürnberg am Samstagmittag, FC Schalke gegen Eintracht Braunschweig im Topspiel am Samstagabend sowie Absteiger Darmstadt 98 gegen den Vorjahresdritten Fortuna Düsseldorf am Sonntagmittag.

Kund:innen mit Sky Q auf Sky Sport Bundesliga UHD wie üblich das Topspiel am Samstagabend live in UHD/HDR erleben.

Samstag:

12:30 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

12:30 Uhr: Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 2

12:30 Uhr: Hertha BSC – SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 3

12:30 Uhr: Hannover 96 – Jahn Regensburg auf Sky Sport Bundesliga 4

12:30 Uhr: 1. FC Magdeburg – SV Elversberg auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

20:00 Uhr: Topspiel FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

23:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

