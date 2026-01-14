Mehr Weltcuprennen geplant: So reagiert der ÖSV auf die FIS-Pläne

Mehr Weltcuprennen, längere Saison: FIS-Geschäftsführer Urs Lehmann will den alpinen Weltcup weiterentwickeln. Der ÖSV reagiert grundsätzlich offen, setzt aber auf Qualität vor Quantität.

Lehmann, der von 2008 bis 2025 Präsident des Schweizerischen Skiverbands war, kündigte die Pläne nach seinen ersten 100 Tagen als FIS-Chef im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA an. Die Ausdehnung des alpinen Weltcups soll ab der Saison 2027/28 spürbar werden.

Mehr Rennen pro Saison

Ziel seien Lehmann zufolge etwa mehr Rennen pro Saison: Die Rede ist von jeweils rund 45 bis 50 Rennen für Frauen und Männer. Weniger seien es, wenn etwa eine Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele anstehen. In der laufenden Saison werden bei den Herren 38 Weltcup-Rennen ausgetragen, bei den Frauen sind es 37.

Lehmanns Ansätze enthalten „interessante Ideen, die es wert sind, näher diskutiert zu werden“, sagt der ÖSV gegenüber Sky Sport Austria. Entscheidend ist für den Verband jedenfalls, dass die „Qualität der Weltcupveranstaltungen klar vor der Quantität stehen muss“. Erst auf dieser Basis sollten laut Verband Überlegungen zu zusätzlichen Rennen erfolgen.

Dass eine Ausweitung des Rennkalenders bereits konkret wird, zeigt auch ein Blick auf den provisorischen Weltcup-Kalender für die kommende Saison. Demnach sind für den Winter 2026/27 insgesamt 82 Weltcuprennen im alpinen Bereich vorgesehen und damit sieben mehr als in der aktuellen Saison.

Athletinnen und Athleten müssten Weltcup-Rennen aussetzen

Laut FIS-CEO Lehmann müsse man von dem Anspruch wegkommen, dass jede oder jeder alle Rennen fährt. Für den Österreichischen Skiverband ist jedoch klar, dass es sowohl aus sportlicher als auch aus medialer Sicht wesentlich ist, dass die Top-Athletinnen und Athleten in ihren jeweiligen Disziplinen regelmäßig an den Start gehen. „Das ist ein zentraler Mehrwert für den Weltcup“, heißt es vom ÖSV.

Sollten künftig nicht mehr alle Fahrerinnen und Fahrer an allen Bewerben teilnehmen können, könnte dies auch die sportliche Qualität beeinflussen. Laut ÖSV bestünde dann nämlich die Gefahr, dass dahingehend Unterschiede zunehmen und „einzelne Veranstaltungen an Wert und Attraktivität verlieren“ könnten.

Kalender verlängern und verdichten

Mehr Rennen führen natürlich auch zu entsprechenden Anpassungen im Kalender. Die Saison müsse verlängert, das Finale nach hinten verlegt werden. Zudem soll, so Lehmann, der erste Teil der Saison verdichtet und das zweiwöchige Loch nach Sölden dementsprechend aufgefüllt werden.

Aktuell läuft die Saison von Ende Oktober bis Mitte bzw. Ende März. Als „grundsätzlich ausreichend“ bezeichnet der ÖSV diese Zeitspanne. Gleichzeitig sei aber eine „smarte und nachhaltige Kalenderplanung“ entscheidend. Dies schließe auch ein gutes Gleichgewicht zwischen Technik- und Speed-Disziplinen ein.

Clevere Verteilung von Weltcuprennen?

Globaler werden: Das ist ein weiteres Ziel von FIS-Geschäftsführer Urs Lehmann, und zwar nicht nur im alpinen Bereich. Der Wachstumsmarkt liege laut dem Schweizer nicht in Europa, sondern in Asien und den USA. Was die Weltcuprennen betrifft, müsse man diese künftig cleverer verteilen.

Dem ÖSV zufolge brauche es für eine weitere internationale Ausrichtung zunächst eine klar definierte Gesamtstrategie. Erst dann sollte man konkrete Maßnahmen und nächste Schritte prüfen.

Eine Verlängerung der Saison „um jeden Preis“ sei jedenfalls nicht zielführend, „insbesondere vor dem Hintergrund eines tendenziell sinkenden kommerziellen Interesses, vor allem im Anschluss an Großereignisse“, heißt es von Seiten des ÖSV.

Weiterentwicklung unter Voraussetzungen

Lehmann will den Schneesport weiterentwickeln. Ein Ziel, das die FIS und den ÖSV eint, wie es vom Österreichischen Skiverband heißt. Seitens der FIS brauche es laut ÖSV dafür vor allem „eine langfristige, disziplinenübergreifende Kalenderplanung“. Diese sei „die Grundvoraussetzung für verlässliche TV-Zeiten, eine klare Positionierung der Weltcup-Veranstaltungen und einen nachhaltigen medialen Impact“, so der ÖSV.

Bild: GEPA