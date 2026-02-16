Mehrere Unterschenkelbrüche! Olympia-Aus für Schweizer Eishockey-Star

Eishockey-Star Kevin Fiala von den Los Angeles Kings hat bei den Olympischen Spielen mehrere Brüche im linken Unterschenkel erlitten.

Der 29-jährige Stürmer der Schweizer Nationalmannschaft wurde in Mailand operiert, wie sein NHL-Club mitteilte. Fiala wird damit den Rest der NHL-Hauptrunde verpassen. Fiala war bei der 1:5-Niederlage am Freitagabend gegen Kanada mit Tom Wilson von den Washington Capitals zusammengeprallt. Dieser erklärte, es tue ihm „furchtbar leid“.

