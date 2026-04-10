Mehrere Wochen: Sturm-Schlüsselspieler fällt verletzt aus

Der SK Sturm Graz muss vorerst auf Filip Rozga verzichten. Der 19-Jährige hat sich im Training eine Muskelverletzung zugezogen und wird den Steirern mehrere Wochen fehlen.

Für Sturm kommt der Ausfall zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Rozga hatte sich in den vergangenen Wochen in starker Form präsentiert und sich zunehmend als feste Größe in der Startelf etabliert. Vor allem im Offensivspiel war der junge Pole zuletzt eine wertvolle Option. Damit ist klar, dass Sturm im anstehenden Duell mit Hartberg personell umdenken muss.

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Rozga war erst zu Beginn der Saison für rund zwei Millionen Euro aus Krakau nach Graz gewechselt und zählt damit zu den teuersten Neuzugängen der Vereinsgeschichte. Mit seinen jüngsten Leistungen empfahl sich der Offensivspieler zudem für die polnische Nationalmannschaft.

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