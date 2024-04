Schon am kommenden Wochenende können die Rekordjäger von Bayer Leverkusen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den Titel in der deutschen Fußball-Bundesliga fixieren. „Uns muss bewusst sein, dass wir ab heute über den Titel reden können, weil wir wirklich Geschichte schreiben können“, sagte Mittelfeldspieler Granit Xhaka am Samstag nach dem 1:0 beim 1. FC Union Berlin, dem 41. Pflichtspiel hintereinander ohne Niederlage.

Die Rechnung ist für die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ganz einfach: Gewinnt die „Werkself“ am kommenden Sonntag gegen Werder Bremen, ist Leverkusen in jedem Fall erstmals Meister. Verliert tags zuvor der schwer kriselnde Verfolger FC Bayern gegen Köln sowie der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt, kann am Rhein sogar schon vorzeitig gefeiert werden.

Leverkusen fehlt ein Sieg

„Das spricht für uns, das spricht für die Mannschaft. So früh“, sagte Tormann Lukas Hradecky angesichts des gigantisch anmutenden Vorsprungs von jetzt 16 Punkten. 18 Zähler sind noch zu vergeben – der Meistersekt kann längst eingekühlt werden.

Seit 2018 wurde die Meisterschaft nicht mehr in der 29. Runde entschieden. „Mein Plan war ein bisschen später“, gab selbst Alonso zu. Gleichzeitig mahnte der Spanier zur Geduld: „Die Situation ist super, aber wir wollen noch nicht feiern. Wir warten ein bisschen. Wir können vielleicht nächsten Sonntag etwas feiern. Nichts ist vorbei.“

Tuchel bereits mit Glückwünschen

Bayern-Coach Thomas Tuchel hatte schon vor einer Woche Meistergrüße nach Leverkusen geschickt. Nach dem nächsten Münchner Dämpfer am Samstag in Heidenheim (2:3) dürfte endgültig niemand mehr an ein bayerisches Comeback glauben. Selbst in Leverkusen flüchtete sich niemand mehr in zurückhaltende Fußballfloskeln.

Das Selbstbewusstsein ist sogar so groß, dass mittlerweile das mögliche Triple offen angesprochen wird. „Wir hatten Ziele. Eines war das DFB-Pokalfinale. Ziel Nummer eins erreicht. Am Wochenende können wir Ziel Nummer zwei erreichen. Und dann kommt hoffentlich auch Ziel Nummer drei: In der Europa League so weit wie möglich kommen, beziehungsweise auch was holen“, sagte Xhaka. „Je eher wir deutscher Meister werden, desto mehr können wir uns noch auf die Europa League konzentrieren“.

Leverkusen auch im Pokalfinale Favorit

Im Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern ist Bayer klarer Favorit. Der Meistertitel ist so gut wie sicher und im Viertelfinale der Europa League ist West Ham United der Außenseiter. „Wir sind nicht unschlagbar, aber wenn wir so weitermachen mit der Mentalität, so bodenständig täglich unsere Arbeit leisten wie bisher, ist alles möglich“, sagte Xhaka angriffslustig. Nur ein Titel reicht den Leverkusenern in dieser Fabelsaison nicht.

Mehr als einmal drehte die Alonso-Truppe ein Spiel in der Schlussphase. Hinzu kommen dreckige, aber wichtige Arbeitssiege gegen kompakt verteidigende Mannschaften wie Union Berlin, die wie am Samstag nur durch ein Elfmetertor des deutschen Nationalspielers Florian Wirtz entschieden werden. „Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zum Titel“, sagte Union-Coach Nenad Bjelica während der Pressekonferenz zu Alonso.

(APA) / Bild: Imago