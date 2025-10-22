Meilenstein! ÖFB präsentiert neues Logo

Mit dem Umzug in den neuen ÖFB Campus hat für Österreichs Fußballbund ein neues Kapitel begonnen.

Nach Jahren der Planung und Umsetzung hat der ÖFB am Montag seine neue Heimat bezogen – und verbindet diesen selbst ausgerufenen Meilenstein mit der Präsentation eines neuen Verbandslogos.

Herzstück des neuen Außenauftritts ist laut dem Verband ein modernisiertes ÖFB-Logo, das die Tradition des österreichischen Fußballs und die rot-weiß-rote Identität vereint. Mit dem neuen Logo sollen zentrale Werte wie Teamgeist, Zusammenhalt und geteilte Emotionen betont werden.

So sieht das neue ÖFB-Logo aus

„Mit unserem neuen Logo setzen wir als ÖFB ein deutliches Zeichen für Zusammenhalt, Aufbruch und Zukunft. Dieses Logo und die damit verbundene Bildsprache spiegeln unsere Werte und unsere Identität wider – sie verbinden Tradition mit Innovation und machen sichtbar, wofür der ÖFB steht. Unter dem Leitgedanken ‚A Team für alle‘ zeigen wir, dass Fußball in Österreich weit mehr ist als ein Sport. Er lebt von unserer Gemeinschaft, vom Engagement und der Begeisterung aller – vom Nachwuchs über die 2000 Vereine bis zu unseren Nationalteams. Unser neues Logo ist Ausdruck unseres Anspruchs, die Menschen in unserem Land zu verbinden und mit positiver Kraft und Energie im Sinne der Gesellschaft zu wirken“, sagt der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll.

Quelle: ÖFB/Bild: GEPA