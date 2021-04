„Meine Geschichte – das Leben von Jesse Marsch“ am Sonntag frei empfangbar auf Sky Sport News & im Livestream auf skysportaustria.at

„Meine Geschichte – das Leben von Jesse Marsch“ am Sonntag ab 13:00 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News & im Livestream auf skysportaustria.at/live/

Moderator Riccardo Basile trifft in der Sendung bekannte Persönlichkeiten des Sports und stellt die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds in den Vordergrund

Am Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von „Meine Geschichte – das Leben von …“ freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.

In der aktuellen Episode trifft er Jesse Marsch. Der 47-jährige US-Amerikaner ist seit zwei Jahren Trainer von Red Bull Salzburg und wird regelmäßig als einer der Top-Kandidaten gehandelt, wenn in der Deutschen Bundesliga Trainerposten frei sind. Zuvor war er 2018/19 für ein Jahr Co-Trainer unter Ralf Rangnick in Leipzig und trainierte von 2015 bis 2018 die New York Red Bulls in der MLS. Zu seiner aktiven Zeit spielte er 14 Jahre in der MLS und bestritt zwei Länderspiele für die USA.

„Meine Geschichte – das Leben von Jesse Marsch“ wird am Sonntag um 13:00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt. Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News ist die Sendung auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysportaustria.at/live/ verfügbar.