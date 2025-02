„Meine Geschichte – das Leben von Joachim Löw“ diesen und nächsten Freitag bei Sky

Zur 150. Ausgabe von „Meine Geschichte – das Leben von…“ ist am Freitag der ehemalige deutsche Bundestrainer und Ex-Coach von Austria Wien und FC Tirol bei Riccardo Basile zu Gast

Teil 1 diesen Freitag um 21:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga

An diesem Freitag feiert „Meine Geschichte – das Leben von…“ die 150. Ausgabe. Am 20. September 2020 wurde das Format mit Moderator Riccardo Basile erstmals ausgestrahlt. Seitdem lernen die Zuschauer bei Sky Sport regelmäßig die Protagonisten des Fußballs und der Welt des Sports von ihrer persönlichen Seite kennen. Gast bei der Premierensendung war damals Marco Reus – viereinhalb Jahre später ist der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw zu Gast.

Riccardo Basile traf den Weltmeister-Macher von 2014, der vor Kurzem seinen 65. Geburtstag feierte, in Freiburg. Dabei gewährte dieser unter anderem Einblicke in seine Zeit an der Spitze der DFB-Auswahl und die Zeit danach. Das große Ziel des Trainers Joachim Löw ist die nächste Weltmeisterschaft in den USA: „Ich glaube nicht, dass ich nochmal Vereinstrainer werde. Aber bei der WM 2026 dabei zu sein, wäre natürlich eine Freude. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, wäre das schon ein Ziel.“

Am Rande des Drehs äußerte sich Löw auch zum bevorstehenden Meistergipfel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München: „Wirtz und Musiala sind beide Weltklasse und haben kein Limit nach oben“, schwärmt er von vor dem Duell am Samstag von den Offensivstars beider Mannschaften. Dass die Zwei auch im Verein Mannschaftskameraden werden, sieht er in naher Zukunft noch nicht: „Ich gehe davon aus, dass Wirtz bis 2026 in Leverkusen bleibt“.

„Meine Geschichte – das Leben von Joachim Löw“ wird an diesem und am nächsten Freitag in zwei Teilen jeweils ab 21:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga ausgestrahlt.