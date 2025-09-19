„Meine letzte Chance“: Alonso glaubt an Siege vor Karriereende

Fernando Alonsos große Hoffnung für einen würdevollen Abschied ist die große Formel-1-Regelrevolution für das Jahr 2026.

„Ich weiß, dass es meine letzte Chance ist. Das ist der entscheidende Unterschied. Das ist die letzte Regeländerung, die ich erleben werde, und die letzte Gelegenheit, noch einmal einen Grand Prix zu gewinnen, Podien zu feiern und um eine WM zu kämpfen. Emotional ist das für mich sehr wichtig“, betonte der zweifache Weltmeister im Interview mit der spanischen Sporttageszeitung AS vor dem Großen Preis von Aserbaidschan (13.00 Uhr/live auf Sky und mit Sky Stream).

HIGHLIGHTS | GP von Aserbaidschan | 2. Freies Training

Alonso hat bislang 420 Rennen in der Formel 1 absolviert – Rekord! Der Vertrag des Spaniers bei Aston Martin läuft Ende 2026 aus. „Wenn das Auto gut ist, gibt es viele Anzeichen dafür, dass es mein letztes Jahr wird“, machte der Routinier deutlich. Zudem wolle er seine Zukunft vor allem davon abhängig machen, „wie ich mich körperlich und mental fühle.“ Alonso debütierte 2001 mit Minardi, 2005 und 2006 wurde er mit Renault Weltmeister.

Aston Martin hofft auf Newey-Effekt

„Ich weiß, dass die Chancen 2027 oder 2028 sogar größer wären, wenn sich das Team mit Adrian Newey und den anderen eingespielt hat. Im zweiten oder dritten Jahr werden sie garantiert ein starkes Auto bauen. Aber ich muss sehen, wie ich mich fühle“, meinte Alonso. Er wolle aber auf jeden Fall „mit gutem Gefühl aufhören“.

Alonso möchte sich gerne bewusst von der Formel 1 und den Fans rund um alle Rennstrecken im Kalender verabschieden. Zudem wolle er nicht zu spät zurücktreten, wenn seine Leistung abnimmt. „Ich will die Formel 1 verlassen, während ich mich noch für den Besten halte. Und wenn 30 bis 40 Prozent der Leute draußen das auch denken, reicht mir das.“ Die Saison 2026 möchte er „genießen“.

(sport.sky.de/Kuni/Red.).

Beitragsbild: Imago.