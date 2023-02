„Meine Oma hat mich gezwungen“ – Wimmers Weg in die Bundesliga

Wolfsburg-Legionär Patrick Wimmer gehört zu den Shootingstars der Deutschen Bundesliga. Dass es der 21-Jährige so weit geschafft hat, hat er auch seiner Oma zu verdanken, wie er im Podcast „kicker meets DAZN“ verriet.

„Meine ältere Schwester hat schon vor mir Fußball gespielt und meine Oma hat mich gezwungen, dass ich mit ihr mitfahre und mitspiele, weil ich immer zu Hause gesessen bin und nichts gemacht habe“, erklärte Wimmer: „So hat sich das dann entwickelt, dass ich jetzt hier sitze.“

Den Offensivspieler hätte es beinahe aber in eine andere Sportart verschlagen. „In der Mittelstufe war ich im Alter von 10 bis 14 drei, vier Jahre Gewichtheber und war auch internationaler Meister in meiner Gewichtsklasse.“ In der vierten Klasse hat sich Wimmer dann für Fußball entschieden. „Zum Glück“, sagte Wimmer. „Sonst wäre das alles nicht so gekommen.“