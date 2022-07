Meisl wechselt nach Belgien

via

via Sky Sport Austria

Luca Meisl verlässt die SV Ried mit sofortiger Wirkung und schließt sich Belgiens Absteiger Beershot an.

Der 23-Jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis 2024, mit der Option auf ein weiteres Jahr. Bei der SV Ried kam Meisl in zwei Saisonen auf 47 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga. Dabei traf der Innenverteidiger einmal selbst, zweimal war er als Assistgeber erfolgreich. Bei Beershot spielte bis zum Ende der vergangenen Saison auch der ehemalige Austria-Wien-Kapitän Raphael Holzhauser. Den 29-Jährigen zog es allerdings zu Beginn der neuen Saison zu OH Leuven.

Bild: GEPA