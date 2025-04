Meister-Coach David verlässt Salzburg Richtung München

Eishockey-Meister Salzburg lässt seinen Trainer Oliver David trotz bestehenden Vertrages nach München ziehen.

Der 46-jährige Amerikaner holte mit den Salzburger „Bullen“ in seinen zwei Jahren als Cheftrainer jeweils den Titel in der ICE Hockey League. Nun folgt der Aufstieg zur Red-Bull-Dependance nach München, wo David als Headcoach nach einem Viertelfinal-Out einen Umbruch managen soll.

„Der Schritt nach München ist nur möglich aufgrund der Arbeit, die wir in Salzburg verrichtet und was wir in den letzten zwei Jahren erreicht haben. Das alles konnte nur passieren, weil die Spieler und das Staff-Team an einem Strang gezogen und alles getan haben, was es braucht, um Meisterschaften zu gewinnen“, erklärte David in einer Aussendung am Samstag. „Dieses Wissen werde ich nun nach München mitnehmen.“ Über einen etwaigen Nachfolger oder den Zeitplan der Suche gaben die Salzburger nichts bekannt.

(APA) Foto: GEPA