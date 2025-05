Meister-Eruption am Vesuv! Napoli holt den Scudetto

SSC Napoli ist zum vierten Mal in der Clubgeschichte italienischer Fußball-Meister.

Die Truppe von Trainer Antonio Conte gewann am Freitag das Heimspiel der 38. und letzten Serie-A-Runde gegen Cagliari 2:0 und hielt Verfolger Inter Mailand damit einen Punkt auf Distanz. Dem Titelverteidiger half ein 2:0-Erfolg bei Como nicht mehr. ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic wurde bei den Siegern in der 73. Minute eingewechselt, Matthias Braunöder saß bei den Verlierern auf der Bank.

Scott McTominay mit einem Seitfallzieher (42.) legte den Grundstein für Napolis Sieg unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Gleich danach machte Romelu Lukaku (51.) mit einer Einzelleistung nach einem langen Ball alles klar. Der 14. Saisontreffer des 32-jährigen Belgiers war somit ein ganz besonderer. Für den ehemaligen Verein von Diego Maradona war es der zweite Titelgewinn innerhalb von drei Jahren. Vor 2023 hatte Napoli auch 1987 und 1990 den „Scudetto“ geholt.

Spannung war nach der Pause schnell weg

Inter war zumindest für einige Zeit auf Meisterkurs. Stefan de Vrij (20.) war nach einem Calhanoglu-Eckball via Kopfball-Aufsetzer erfolgreich. Kurz vor der Pause wurde Comos Goalie Jose Reina wegen Torraubs ausgeschlossen. Das 2:0 (51.) fiel dann in derselben Minute wie im Parallelspiel. Joaquin Correa trug sich in die Schützenliste ein. Danach gerieten beide Teams nicht mehr in Gefahr, die Meisterspannung war so frühzeitig draußen.

Das schonte auch die Nerven von Conte bzw. Inters Simone Inzaghi, die aufgrund von Sperren nach Ausschlüssen in der vergangenen Runde auf der Tribüne mitfiebern mussten. Großer Trumpf der Süditaliener war die Defensive, nur 27 Gegentore in 38 Partien unterstreichen das. Den Mailändern half die beste Torausbeute von 79 Treffern nichts, für sie gab es trotz des Sieges einen Dämpfer vor dem Champions-League-Finale am Samstag (21.00 Uhr) kommende Woche in München gegen Paris St. Germain.

Napoli blieb ein Entscheidungsspiel auf neutralem Boden erspart, das es bei Punktegleichheit gegeben hätte.

